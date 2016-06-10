مقتل 6 مسلحين وإحباط محاولة إرهابية لاستهداف رتل أمنى بشمال سيناء

لقى 6 مسلحين مصرعهم بنيران قوات الأمن وأصيب 2 آخرين خلال عمليات أمنية جنوب الشيخ زويد، وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن القوات رصدت تحركات مجموعات مسلحة، وتم استهدافها وقتل من بينهم 6 وأصيب 2 آخرين.

كما أحبطت قوات أمن شمال سيناء فجر الجمعة محاولة إرهابية لاستهداف رتل أمنى بمنطقة غرب العريش، وقال مصدر أمنى إن القوات كشفت وجود عبوة ناسفة على جانب الطريق بمنطقة المساعيد معدة للتفجير أثناء مرور القوات، وتم تفجيرها عن بعد بالذخيرة الحية، دون وقوع خسائر.

وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها عن تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رابع العريش من ضبط "خالد ع ا"، المطلوب ضبطه فى قضية قتل، و34 محكوما عليه، حضر من تلقاء نفسه من بينهم المحكوم عليه "على ر ع م "، عاطل، مقيم قرية بنى فيز، مركز صدفا، أسيوط فى قضية "ضرب أفضى إلى موت" والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد ثلاث سنوات.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط 13 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، 3 محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف، 12 محكوما عليهم فى جنح الغرامات، 5 مخالفات.

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط 5 قضايا، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 22 مخالفة، وضبط 56 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وواصلت قوات أمن شمال سيناء عمليات ملاحقة مسلحين فى مواقع مختلفة جنوب الشيخ زويد وغرب رفح وشرق العريش، وقال مصدر أمنى إن القوات خلال عملياتها فجرت 3 عبوات ناسفة عن بعد، بدون خسائر، كما تم حرق وتدمير 11 بؤرة إرهابية، وتوقيف 21 مشتبها به، جار فحصهم أمنيا.

وأغلقت قوات الأمن مجددا ليلا مدينتى الشيخ زويد ورفح فى تمام الساعة 6 مساء حتى الساعة 6 صباحا، ومنعت الدخول والخروج منها كما أغلقت الطريق الدولى العريش رفح الذى يربطها ببقية المحافظة، وفرضت حظر التجوال الليلى المعتاد بمراكز العريش والشيخ وزويد ورفح من الساعة الواحدة ليلا حتى 5 صباحا، وأطلقت قوات الأمن نيران تحذيرية من مختلف ارتكازاتها الأمنية، وانتشرت دوريات شرطية بشوارع العريش أقامت أكمنة ثابتة ومتحركة، كما شددت القوات إجراءات التفتيش على الطريق الدولى العريش القنطرة، والعريش نخل ونخل نويبع ونخل السويس بوسط سيناء.

ضبط مطلوب فى قضية قتل و34 هارباً من تنفيذ أحكام بشمال سيناء