قرى كفر الشيخ تعانى من نقص مياه الشرب دون حلول من مسئولى الشركة

تعالت صيحات أهالى العديد من قرى محافظة كفر الشيخ، بسبب نقص مياه الشرب، وعبروا عن استيائهم الشديد من استمرار الأزمة لعدة أيام، دون تدخل من مسئولى شركة مياه الشرب بالمحافظة، وتجاهلهم التام لشكاوى الأهالى وخاصة بقرى مراكز بلطيم والحامول وسيدى سالم ودسوق وفوة ومطوبس وقلين.

وقال عماد محمد سعيد من أهالى قرية اللاندهور التابعة لمركز بلطيم، إن القرية تعانى من نقص مياه الشرب، ويكفى أن بعض القرى كانت المياه بها تصل إلى الأدوار العليا فى جميع الأوقات، وحاليا لاتصل المياه نهائيا فى معظم الأوقات، وإذا وصلت فى بعض الأوقات ليلا لاتسمن ولا تغنى من جوع، مضيفاً: تقدمنا بعدد من الشكاوى لشركة مياه الشرب بكفر الشيخ وببلطيم واللواء حمدى الحشاش مساعد المحافظ ولم نجد استجابه منهم.

وقال طارق العشرى محمد، من قرية المثلث التابعة لمركز الرياض: تعانى قرى مركز الرياض من نقص مياه الشرب، منها القرى الرقمية، والعباسية وغيرها، ورغم الشكاوى لمسئولى مياه الشرب إلا أننا لا نجد استجابة منهم، وكان فى السنوات السابقة لهم عذرهم ولكن بعد إنشاء العديد من محطات الشرب فلا حاجة لهم.

وأضاف العشرى أن نقص المياه فى عدد من القرى يعود لسوء توزيع المياه، ما أدى لانفجار المواسير، لزيادة المياه مع تهالك الشبكات، ما أدى لانقطاع المياه ونقصها فى قرى عديدة.

>وقال أحمد محمد عبد الله، من قرية أبو دراز، إن عددا من قرى فوه محرومة من مياه الشرب، ونضطر للتوجه للقرى القريبة لنقل المياه بالجراكن على عربات الكارو، وتقدمنا بشكاوى لشركة المياه بفوه ولمجلس المدينة، ولم نجد استجابة منهم إلا كلمات ووعود فقط دون حل للمشكلة.

وأضاف فتحى محمد فتح الله فرج، من قرية الزعفران: هناك نقص شديد فى مياه الشرب بعدد من توابع قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، فى ظل تقاعس مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن فحص شكاوى المواطنين .

وقال عماد محمد سعد، من قرية البلابسى التابعة لمركز دسوق، إن العديد من القرى منها قرية البلابسى، والعبد يعانون من نقص مياه الشرب، وتوجهنا لرئيس مركز دسوق وللمسئولين بشركة مياه الشرب منذ يومين ولم نجد حل لمشكلتنا.

وقال سعد عبد الله محمود، من قرية الكوم الكبير التابعة لمركز دسوق: نعانى من نقص مياه الشرب ونضطر لنقل المياه فى الجراكن، محملة على عربات الكارو، فى موقف أعادنا للعصور الوسطى وليس القرن الـ21 .

وعلى الجانب الآخر، قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إنه سيعمل على حل المشكلة فوراً، ومحاسبة المتقاعسين من مسئولى مياه الشرب لتقاعسهم عن أداء عملهم، مضيفاً أن أى شكاوى من نقص مياه الشرب يتم فحصها بعناية فائقة وإعادة النظر فى المناطق المحرومة من المياه، مشيرا إلى أنه سيتم استدعاء رئيس شركة مياه الشرب لسؤاله، للتأكد من وجود سبب حقيقى لنقص المياه فى المناطق محل الشكوى والعمل على حلها فورا.

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