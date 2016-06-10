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اعتماد 5 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة فى القليوبية

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اعتماد 5 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة فى القليوبية اعتماد 5 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة فى القليوبية
أعلن الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية أن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وافق على اعتماد مبلغ 5 مليون جنيه، لدعم منظومة النظافة بمحافظة القليوبية وشراء معدات وسيارات جديدة بجميع الوحدات المحلية بقرى ومدن المحافظة.

وقال محافظ القليوبية فى بيان اليوم، إنه تقرر تعميم تجربة فصل النظافة من المنبع بمختلف مناطق المحافظة، بعد نجاح تجارب التشغيل التجريبى للمنظومة على مدى الشهور الماضية بمدينة شبرا الخيمة، فضلا عن إنشاء عدد من المحطات الوسيطة بشبرا الخيمة لجمع المخلفات والقمامة وخدمة الشركات والجمعيات المشاركة فى منظومة النظافة، لحماية الشوارع من الفرز العشوائى وتسهيل عمليات النقل للمدفن الرئيسى بأبو زعبل.

وأكد فرحات أن المحافظة أطلقت مبادرة "خليك إيجابى" لدعم منظومة النظافة بقرى ومدن المحافظة، ومطالبة المواطنين بعدم إلقاء القمامة فى الشارع، ووضعها فى الصناديق المخصصة لذلك خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً، ليتم رفع القمامة بالكامل ومنع التراكمات حفاظا على نظافة الشوارع.


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