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التحالف الدولي: لم نتأكد من إصابة زعيم «داعش» في ضربة جوية

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التحالف الدولي: لم نتأكد من إصابة زعيم «داعش» في ضربة جوية التحالف الدولي: لم نتأكد من إصابة زعيم «داعش» في ضربة جوية

أبو بكر البغدادي

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يحارب تنظيم داعش، اليوم الجمعة، إنه لا يستطيع تأكيد تقرير بثته قناة تلفزيونية بأن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي أصيب في ضربات جوية.

وقال متحدث باسم التحالف الكولونيل كريس جارفر في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه شاهد التقارير لكنه “ليس لديه ما يؤكده في الوقت الراهن”، حسبما ذكرت “رويترز”.

وكان تلفزيون السومرية قد نقل عن مصادر محلية في محافظة نينوى في العراق، قولها إن البغدادي وزعماء آخرين أصيبوا أمس الخميس في ضربة للتحالف على أحد مقرات قيادة التنظيم قرب الحدود السورية.

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