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الدفاع الكورية الجنوبية تطالب بزيادة ميزانيتها بنسبة 5.3% لـ2017

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الدفاع الكورية الجنوبية تطالب بزيادة ميزانيتها بنسبة 5.3% لـ2017 الدفاع الكورية الجنوبية تطالب بزيادة ميزانيتها بنسبة 5.3% لـ2017

الجيش الكوري الجنوبي (أرشيفية)

طالبت وزارة الدفاع الوطني الكورية الجنوبية زيادة سنوية بنسبة 5.3% في ميزانيتها للعام 2017، في الوقت الذي تعتزم فيه تسريع وتيرة الجهود الرامية لتحسين أوضاع المجندين وتعزيز نظام الدفاع الجوي للبلاد، حسبما ذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة ونقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقدمت الوزارة طلبها الخاص بميزانيتها الدفاعية لوزارة الاستراتيجية والمالية، حيث طالبت بميزانية تبلغ 40.87 تريليون ون(35.18مليار دولار) للعام المقبل، بحسب البيان الذي أوردته وكالة “يونهاب” للأنباء الكورية الجنوبية. وتبلغ الميزانية الدفاعية للعام الحالي 38.8 تريليون ون.

وقال البيان إن زيادة الميزانية يعكس خطط الرعاية الرامية لزيادة رواتب المجنديين بنسبة 10 % وتوسيع نطاق خدمات الاستشارات النفسية للمجنديين.

وتتضمن خطة ميزانية عام 2017 انفاق 1.6 تريليون ون، على الحملة الحالية لإقامة نظام وطني للدفاع الجوي. ويعد نظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري ونظام كيل تشين، الذي يجرى العمل لاكتماله مع حلول منتصف حقبة عشرينيات القرن الحالي، جزءاً من خطة أوسع نطاق لاستعادة سول السيطرة العملياتية على قواتها من واشنطن.

وتزيد الأموال التي يتم طلبها لنظام الدفاع الجوي بنسبة 4.8% عن مثيلتها في ميزانية العام الحالي .

ومع زيادة الميزانية السنوية، تعتزم الوزارة أن تحسن من تحصينات المعسكرات العسكرية في الجزر الكورية الجنوبية الواقعة بالقرب من الحدود البحرية مع كوريا الشمالية في البحر “الأصفر”.

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