القبض على حارس عقار يسهل دعارة سيدة فى الإسكندرية

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف التلوانى، القبض على حارس عقار وسيدة أثناء محاولة الأول تسهيل دعارة الثانية فى الطريق العام.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد قيام "صلاح. ع" باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز، مقابل أجر مادى يتقاضاه نظير ذلك.

تمكن ضباط القسم من ضبط كل من "صلاح .ع" - 33 سنة حارس عقار مقيم أبو حمص– محافظة البحيرة، و "بديعة. ح" - 43 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم أول المنتزه، حال قيام الأول بتسهيل دعارة الثانية بإحدى الكافيتريات فى منطقة ميامى دائرة قسم ثان المنتزه، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة.

- مباحث الآداب تضبط سيدة تسهل الدعارة لراغبى المتعة الحرام بالإسكندرية

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