وفاة فتاة سقطت من الطابق التاسع فى الإسكندرية

لقيت فتاة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق التاسع فى منزلها شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، بسقوط سيدة من أعلى عقار بشارع 12 من شارع 45 دائرة القسم وتوفيت.

وبالانتقال تبين وجود جثة "فاطمة.م"- 18 سنة طالبة مقيمة بذات العقار ترتدى كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم، وبسؤال والدها "محمود. ض" - 43 سنةعامل مقيم دائرة القسم قرر أنه أثناء وقوف نجلته بشرفة الشقة سكنه بالدور التاسع، اختل توازنها وسقطت على الأرض مما أدي إلي وفاتها.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري القسم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

- مصرع فتاة صدمها قطار فى كفر الشيخ

>