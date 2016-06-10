العثور على حطام يعتقد أنه للطائرة الماليزية المفقودة

قال مسؤول اليوم الجمعة “إنه تم العثور على قطعتين من حطام طائرة في مدغشقر وقطعة أخرى في جزيرة كانجرو بجنوب استراليا”.

وقال المتحدث باسم مكتب سلامة النقل الاسترالي دان أومالي، “إن الأمريكي بلين جيبسون، الذي عثر في وقت سابق على حطام في موزامبيق والتي تعتبر “من شبه المؤكد” أنها تابعة لرحلة طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي تحمل رقم (إم إتش 370)، اتصل بالسلطات الأسترالية بعد العثور على قطعتين جديدتين من الحطام في مدغشقر”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف أومالي “نحن على تواصل معه، من المحتمل أن تكون الحطام تابعة للرحلة إم إتش 370، ولقد تحصلنا على صور للحطام”.

وتابع أومالي أن “الحكومة الماليزية هي المسؤولة عن عمليات التحقيق في اختفاء الطائرة وبالإضافة إلى أنها تتبع إجراءات في فحص الحطام المشتبه بها”.

واستطرد “أنه تم ابلاغ المكتب أنه تم العثور على قطعة حطام أخرى في جزيرة كانجرو بجنوب استراليا والتي قد تكون أيضاً خاصة بالطائرة الماليزية”.

وذكر أومالي ان “المكتب على اتصال مع السلطات المحلية، وسوف تكون هناك حاجة لفحص القطعة للتأكد من أصلها”.

وتابع المسؤول الأسترالي، أن السلطات الاسترالية، بالتشاور مع المسؤولين الماليزيين، تتخذ الترتيبات اللازمة لنقل الحطام إلى المنشأت التابعة لمكتب سلامة النقل الاسترالي في كانبيرا للفحص الأولي.

ويذكر أن الطائرة المتجهة إلى بكين وعلى متنها 239 شخصا اختفت بعد قليل من اقلاعها من كوالالمبور في مارس (آذار) 2014.

وعثر على خمس قطع من حطام الطائرة في جنوب أفريقيا وموزمبيق وموريشيوس وجزيرة ريونيون الفرنسية.