متطرفون يهود يحرقون سيارات ويكتبون شعارات معادية للعرب

أقدم يهود متطرفون على إحراق عدد من السيارات، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب فى بلدة يافة الناصرة بالجليل "شمالى إسرائيل" .

وذكرت الشرطة الإسرائيلية فى بيان أوردته وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة، أن مجهولين أقدموا على الاعتداء على معرض لبيع السيارات فى بلدة يافة الناصرة وحرقوا شاحنتين وخطوا باللغة العبرية على سيارات أخرى عبارات نازية تضمنت "تدفيع الثمن، والانتقام" وغيرها.

وأشار البيان إلى أن قوات الشرطة وصلت إلى المعرض الذى تعود ملكيته لفلسطينى من البلدة، وباشروا بالتحقيق وجمع المعلومات حول هذا الاعتداء الذى تعود خلفيته إلى جريمة قومية معادية من تلك التى يطلق عليها أسم "تدفيع الثمن".

ويعيش نحو 7ر1 مليون عربى فى إسرائيل ويحملون جنسيتها ويشكلون نسبة 7ر20% من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 3ر8 مليون نسمة ، ويطلق عليهم "فلسطينيو الداخل" أو "عرب48" وهم الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم لدى إعلان قيام إسرائيل عام 1948.

ويعتقد أن جماعات "دفع الثمن" اليهودية المتطرفة تقف وراء هذه الحوادث خصوصا أنها قامت بمئات الأعمال الإجرامية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية منذ عام 2008، سواء فى الداخل الفلسطينى (عرب 48) أو فى الضفة الغربية أو مدينة القدس المحتلة.