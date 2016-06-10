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الأمم المتحدة: إلغاء إسرائيل تصاريح دخول الفلسطينيين عقاب جماعى

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الأمم المتحدة: إلغاء إسرائيل تصاريح دخول الفلسطينيين عقاب جماعى الأمم المتحدة: إلغاء إسرائيل تصاريح دخول الفلسطينيين عقاب جماعى
قال الأمير "زيد بن رعد الحسين"، مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن إلغاء إسرائيل لتصاريح دخول الفلسطينيين بعد هجوم تل أبيب الأخير ربما كان عقابا جماعيا يحظره القانون الدولى.

وألغى الجيش الإسرائيلي أمس الخميس تصاريح دخول 83 ألف فلسطيني وقال إنه سيرسل مئات من القوات الإضافية للضفة الغربية المحتلة بعد هجوم مسلح قتل فيه أربعة إسرائيليين في تل أبيب.

وقالت "رافينا شامداسانى" المتحدثة باسم المفوض السامى إنه يدين الهجوم لكنه يشعر بقلق بالغ إزاء إلغاء التصاريح، وهو إجراء قد يصل إلى العقاب الجماعى المحظور ولن يؤدى إلا لزيادة الشعور بغياب العدالة، والإحباط لدى الفلسطينيين.
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