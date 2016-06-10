صحيفة ايطالية: مصر ترسل بيانات جديدة عن هاتف ريجيني لروما

قالت صحيفة ستاديو 24 الإيطالية، إن مصر أرسلت بيانات جديدة عن هاتف الشاب الإيطالى جوليو ريجينى الذى قتل فى مصر، وعثر على جثته فبراير الماضى، وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق فى روما لا يزال مستمرًا لمعرفة حقيقة مقتل ريجينى ولا تزال الجهات الإيطالية تطالب مصر بالتعاون، وإرسال بيانات تفيد فى معرفة قاتل ريجينى.

وأشارت الصحيفة إلى أن رفض تعاون جامعة كامبريدج بلندن مع المحققين الإيطاليين فى قضية ريجينى، أثار لديهم العديد من الشكوك، خاصة بعد رفض المشرفة على بحثه الأخير التحدث معهم، وهو ما أثار العديد من الشكوك لدى المحققين الإيطاليين، خاصة بعد وصف الأبحاث بالسرية.

وأوضحت الصحيفة أن المدعى العام الإيطالى سيرجيو كولاجيو مقتنع بوجود رابط بين اختطاف ريجينى والنقابات العمالية المستقلة فى مصر، التى كان يعمل بها، ويأملون فى أن البيانات التى تم إرسالها من مصر تسفر عن جديد، خاصة الرسائل التى كان يتبادلها مع أساتذته فى العمل خلال تواجده بمصر.



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