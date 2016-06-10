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نيويورك تايمز: أمل كلونى تمثل الأيزيديين ضحايا داعش أمام الجنائية الدولية

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نيويورك تايمز: أمل كلونى تمثل الأيزيديين ضحايا داعش أمام الجنائية الدولية نيويورك تايمز: أمل كلونى تمثل الأيزيديين ضحايا داعش أمام الجنائية الدولية
كشفت صحيفة نيويورك تايمز، عن أن المحامية الدولية أمل علم الدين، زوجة نجم هوليود جورج كلونى، سوف تمثل الفتاة الأيزيدية نادية مراد باسى، المرشحة لنيل جائزة نوبل للسلام وغيرها من ضحايا تنظيم داعش أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن من المقرر أن تمثل أمل ضحايا الإبادة الجماعية التى تعرض لها الأيزيديين على يد تنظيم داعش فى العراق، فى قضية مرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى.

وكانت قالت الفتاة الأيزيدية نادية مراد، التى زارت العام الماضى والتقت الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما استقبلتها جريدة "اليوم السابع" للحديث عن مأساتها ومحنة شعبها، أنها تعرضت للاغتصاب والاسترقاق لعدة أشهر على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابى قبل أن تتمكن من الهرب.

وقالت كلونى فى تصريحات لنيويورك تايمز "إن البرلمان الأوروبى والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وحكومة الولايات المتحدة ومجلس النواب البريطانى، جميعهم يعترف أن هناك إبادة جماعية ارتكبها تنظيم داعش بحق الأيزيديين فى العراق".

وأضافت متساءلة "كيف يمكن لأخطر جرائم عرفتها البشرية أن تُنفذ أمام أعيننا بينما لا يتم مقاضاة أحد أمام المحكمة الجنائية الدولية؟".


>بان كى مون يلتقى الفتاة العراقية ضحية تنظيم داعش ويؤكد تعاطفه معها

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