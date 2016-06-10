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باريس تنشر شاحنات قمامة خاصة لمواجهة الإضراب

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باريس تنشر شاحنات قمامة خاصة لمواجهة الإضراب باريس تنشر شاحنات قمامة خاصة لمواجهة الإضراب

ارشيفية

أرسلت السلطات الفرنسية شاحنات خاصة لجمع القمامة لإزالة أكوام من النفايات المتعفنة من شوارع العاصمة باريس، اليوم الجمعة، وأبلغت عمال القطاع العام المضربين أنه لن يسمح لهم بتعطيل بطولة أوروبا لكرة القدم 2016.

وتتجه أنظار القارة إلى فرنسا مع افتتاح بطولة أوروبا لكرة القدم فى وقت لاحق اليوم فى ظل توقعات بحضور مليون ونصف مشجع أجنبى بالإضافة إلى مليون مشجع فرنسى لمباريات البطولة التى تستمر شهرا.

وقالت رئيسة بلدية باريس “آن إيد” الجو كل القمامة ستزال اعتبارا من اليوم، مضيفة أن نحو 50 شاحنة نشرت خلال الليل كما نشرت 30 شاحنة إضافية فى الصباح لإزالة القمامة المتراكمة فى ظل إضراب عمال معالجة النفايات، وان الأمر سيستغرق عدة أيام.

وخوفا على صورة فرنسا الدولية، قال وزير النقل ألان فيدالييه إن سائقى القطارات سيجبرون على ضمان توفير وسائل النقل العام للمشجعين إذا اقتضت الضرورة.

وكان فيدالييه وإيدالجو يتحدثان قبل ساعات من المباراة الافتتاحية للبطولة والتى من المفترض أن تؤكد قدرة البلاد، التى لا تزال تعانى من تداعيات هجمات لمتشددين فى نوفمبر على إدارة حدث دولى كبير بسلاسة.

وقال فيدالييه “إذا تطلب الأمر استصدار أمر رسمى، فسنقوم بذلك لن يكون هناك تفاوض بعد الآن، لم يعد هناك أى سبب لمواصلة الإضراب إذا لم تكن هناك أسباب سياسية”.

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