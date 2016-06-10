كانافارو يبدأ تدريب تيانجين كوانجيان الصيني

(إفي): يبدأ اللاعب الإيطالي السابق، فابيو كانافارو، اليوم تولي تدريب فريق تيانجين كوانجيان الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الصيني.

ويخوض كانافارو (43 عاما) في تيانجين ثاني مغامرة له بالصين بعد أن درب جوانجزو إيفرجراند لموسم واحد (2014-2015).

ويتولى اللاعب المخضرم تدريب تيانجين كوانجيان بعد يومين من إقالة البرازيلي واندرلي لكسومبورجو بسبب النتائج السيئة.

ورغم أن لكسومبورجو يتمتع بتاريخ بارز حيث تولى تدريب منتخب البرازيل وفريق ريال مدريد الإسباني، فإن الفريق الصيني حل تحت إدارته في المركز التاسع بدوري الدرجة الثانية الصيني.

يذكر أن كانافارو، الذي توج كلاعب مع المنتخب الإيطالي ببطولة كأس العالم 2006 قد تولى تدريب النصر السعودي خلال الموسم المنصرم، إلا أنه أقيل بعد أربعة أشهر فقط بسبب النتائج السيئة للفريق.

وراهن النادي الصيني على الصعود خلال هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي، لويس فابيانو (النجم السابق لإشبيلية الإسباني) ومواطنيه جادسون دا سيلفا وجيوفانيو سانتوس.

ولم تتجل هذه الاستثمارات حتى الآن في إحراز الفريق لنتائج جيدة في حين يشارف دوري الدرجة الثانية الذي يقام بين الربيع والخريف على الانتهاء.