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كوبا أمريكا - مدرب المكسيك يدخل التاريخ من أوسع أبوابه

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كوبا أمريكا - مدرب المكسيك يدخل التاريخ من أوسع أبوابه كوبا أمريكا - مدرب المكسيك يدخل التاريخ من أوسع أبوابه

(إفي): بات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب المكسيكي لكرة القدم أول مدير فني لـ"التري" يحقق تسعة انتصارات متتالية في مستهل فترة توليه قيادة منتخب البلد اللاتيني.

وفازت المكسيك فجر اليوم على جامايكا بثنائية نظيفة في ثاني مباريات "التري" ببطولة كوبا أمريكا المئوية، ولهذا الانتصار أهميتان، الأولى تكمن في أنه ضمن للفريق التأهل لربع نهائي البطولة رغم تبقي مباراة بدور المجموعات أمام فنزويلا تقام الاثنين المقبل، والثانية هي إنجاز أوسوريو الذي تولى تدريب الفريق في أكتوبر 2015.

وحتى الآن كانت البدايات الأفضل لمدربين مع المنتخب من نصيب المكسيكيين خوسيه مانويل دي لا توري وميجل إيريرا اللذين حققا ستة انتصارات وتعادلين في أول ثماني مباريات لهما.

وحقق أوسوريو الانتصارات المتتالية في ست مباريات رسمية، أربع منها في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا واثنتان في كوبا أمريكا فضلا عن ثلاث وديات.

ففي التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 فازت المكسيك على السلفادور بثلاثية نظيفة ثم تغلبت على هندوراس بهدفين دون رد، بعدها فازت على كندا بثلاثية بيضاء ذهابا ثم على أرضها بثنائية نظيفة إيابا.

وفي كوبا أمريكا فازت على أوروجواي في أول مباراة لها 3-1 قبل أن تتغلب فجر اليوم على جامايكا بهدفين نظيفين.

أما المباريات الودية ففازت المكسيك على السنغال 2-0 وعلى باراجواي وتشيلي 1-0.

وبالفوز على جامايكا، عادل منتخب المكسيك إنجاز خوض 21 مباراة بدون هزيمة والذي سجل في عهد المدرب الأرجنتيني ريكادرو لا فولبي، وأمامه فرصه لتجاوزه الاثنين أمام فنزويلا في ثالث مبارياته بكوبا أمريكا المئوية.

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