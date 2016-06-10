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إسناد نقل القمامة من مدينة المحلة بالغربية لشركة المقاولون العرب

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إسناد نقل القمامة من مدينة المحلة بالغربية لشركة المقاولون العرب إسناد نقل القمامة من مدينة المحلة بالغربية لشركة المقاولون العرب

10 يونيو 2016 | 11:44 صباحاً

اجتمع اللواء أحمد صقر محافظ الغربية مع مسئول شركة المقاولون العرب، بحضور اللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة صباح الخميس لإسناد عملية نقل القمامة بمدينة المحلة للشركة بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الغربية. وتم الاتفاق على إسناد نقل القمامة لشركة المقاولون العرب لنقلها لمدينة السادات أو المدافن الصحية بمحافظة الدقهلية، على أن تتحمل رئاسة الوزراء عمليات النقل، وذلك بعد أن تكدست القمامة لأكثر من 200 ألف طن بمحطة التجميع بالمدينة. كان متعهد نقل القمامة بالمدينة قد رفض نقل القمامة من محطة التجميع إلى المدافن الصحية بعد اجتماع مع رئيس المدينة، والذى وعده بصرف مليون جنيه فورا والبدء فى عمليات النقل، إلا أنه رفض. وكان الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة قد عرض أزمة القمامة بالمحلة على رئيس الوزراء الذى قرر اعتماد 3 ملايين جنيه لنقل القمامة من محطة التجميع إلى المدفن الصحى بمدينة السادات.

 

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