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قافلة إغاثه دولية تصل مدينة «داريا» السورية المحاصرة لتوفير الغذاء لأول مره منذ 2012

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قافلة إغاثه دولية تصل مدينة «داريا» السورية المحاصرة لتوفير الغذاء لأول مره منذ 2012 قافلة إغاثه دولية تصل مدينة «داريا» السورية المحاصرة لتوفير الغذاء لأول مره منذ 2012

ارشيفية

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن قافلة إغاثة دولية وصلت مساء أمس، إلى مدينة داريا التي تحاصرها قوات السورية لتسلم السكان إمدادات غذائية للمرة الأولى منذ 2012.

وذكر المتحدث ينس لايركه إن شاحنات من الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري نقلت مساعدات غذائية تكفي 2400 شخص في داريا لمدة شهر فضلا عن مستلزمات للرعاية الصحية والنظافة لسكان المدينة الواقعة قرب دمشق والذين يقدر عددهم بنحو أربعة آلاف نسمة.

وقال لايركه في تصريح صحفي “كان عملا رائعا، المرة الأولى منذ سنوات التي تدخل فيها الأمم المتحدة الغذاء إلى داريا حيث وردت أنباء عن وجود حالات سوء تغذية بها”.

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