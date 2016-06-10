نجح رجال مباحث شرطة التموين و التجارة الداخلية بالجيزة، من ضبط 2090 لفة "ياميش رمضان" مجهولة المصدر داخل محل بالدقى، و حرر محضرا بالواقعة.

كانت معلومات وردت لمباحث التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام مالك محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بنطاق دائرة قسم شرطة الدقى بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "ياميش رمضان" ذات منشأة أجنبى "سوريا ، الهند" خالية من أى مستندات تفيد مصدرها، تمهيداً لطرحها بالأسواق.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المتحرى عنه وأسفر ذلك عن ضبط مالكه و2090 لفة ياميش رمضان «قمر الدين ، تين مجفف ، تمر هندى ، زبيب» مدون عليها علامات تجارية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

شرطة التموين تضبط 3 آلاف كيلو "ياميش" فاسد قبل طرحها بالأسواق فى رمضان

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