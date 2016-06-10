الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق مخبز فى إمبابة دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، فى السيطرة على حريق بمخبز بلدى أسفل عقار بشارع البصراوى دون وقوع أى إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد النيران.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمخبز بلدى بإمبابة، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، و الرائد عطية نصر ضابط الحماية المدنية، والفريق المرافق لهم وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها بدون معرفة أسباب الحريق.

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