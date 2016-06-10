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التضامن: 9 ملايين من «المعاشات» يستفيدون من قرار «السيسي» منح علاوة الـ10%

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التضامن: 9 ملايين من «المعاشات» يستفيدون من قرار «السيسي» منح علاوة الـ10% التضامن: 9 ملايين من «المعاشات» يستفيدون من قرار «السيسي» منح علاوة الـ10%

غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعى

قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية على مقترح الوزارة بخصوص زيادة المعاشات التأمينية 10% إنما هو مقترح للعلاوة الدورية السنوية التي تصرف بدءا من شهر يوليو من كل عام، ويستفيد منها حوالي 9 ملايين مواطن.

وأضافت الوزير، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن “الرئيس وجه بأن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيهًا، إلى جانب زيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه ، ليستفيد من رفع الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للعلاوة حوالي 2 مليون و624 ألف مواطن ، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه”.

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