أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أغنية " يا ليلة عودي تاني " للكينج محمد منير كان نفسي أغنيها -
تع اشرب شاي - غادة عادل لـ حميد الشاعري ... هتعمل فيلم سينما تاني " نفسي ومنى عيني " -
فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي -
الزمالك يواصل السقوط أمام إنبي بثنائية -
شاهد.. انفعال مرتضى منصور بعد هدف إنبي الثاني في الزمالك -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

منع الفلسطينيين من دخول إسرائيل بعد هجوم تل أبيب

Google+ Print
منع الفلسطينيين من دخول إسرائيل بعد هجوم تل أبيب منع الفلسطينيين من دخول إسرائيل بعد هجوم تل أبيب

هجوم تل ابيب

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فرض حظر مؤقت على دخول جميع الفلسطينيين إلى إسرائيل، وذلك في إجراء جديد عقب الهجوم الذي شنه فلسطينيان في تل أبيب الأربعاء الماضي، وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس: “بالتوافق مع توجيهات وتقييم الوضع الحالي، فإن العبور من قطاع غزة والضفة الغربية ممكن فقط للحالات الطبية والإنسانية”، وسيظل الحظر ساريا حتى منتصف ليلة الأحد.

وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشرت كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية، وذلك بعد ساعات من هجوم تل أبيب، وفق ما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

وهاجم شابان فلسطينيان في العشرينيات من عمرهما، قبل يومين، مجمعا تجاريا في حي “شارونا” المجاور لوزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب وقتلوا 4 إسرائيليين بالرصاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل