منع الفلسطينيين من دخول إسرائيل بعد هجوم تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فرض حظر مؤقت على دخول جميع الفلسطينيين إلى إسرائيل، وذلك في إجراء جديد عقب الهجوم الذي شنه فلسطينيان في تل أبيب الأربعاء الماضي، وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس: “بالتوافق مع توجيهات الحكومة وتقييم الوضع الحالي، فإن العبور من قطاع غزة والضفة الغربية ممكن فقط للحالات الطبية والإنسانية”، وسيظل الحظر ساريا حتى منتصف ليلة الأحد.

وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشرت كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية، وذلك بعد ساعات من هجوم تل أبيب، وفق ما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

وهاجم شابان فلسطينيان في العشرينيات من عمرهما، قبل يومين، مجمعا تجاريا في حي “شارونا” المجاور لوزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب وقتلوا 4 إسرائيليين بالرصاص.