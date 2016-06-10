سوريا: وصول أول مساعدات غذائية إلى داريا بعد حصار 4 سنوات

أعلن الهلال الأحمر السورى تسليم مساعدات غذائية إلى مدينة داريا، وذلك للمرة الأولى منذ أن فرض حصار على المدينة القريبة من العاصمة دمشق عام 2012.

وقال الهلال الأحمر السورى إن تسليم المساعدات الغذائية تم بالتنسيق مع الأمم المتحدة فى دمشق، وجرت عملية التسليم قبل منتصف ليل الخميس.

وأضاف الهلال الأحمر السورى فى بيان بث على صفحته على موقع فيسبوك أنه وزع مساعدات طبية أيضا، جاء تسليم المساعدات بعد أسبوع من سماح الحكومة بوصول إمدادات طبية إلى المدينة للمرة الأولى فى نحو أربع سنوات.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك ما بين أربعة آلاف وثمانية آلاف شخص فى داريا التى فرضت الحكومة حصارا خانقا عليها منذ أن تصدى سكانها لقوات الأمن فى المراحل الأولى من الثورة عام 2011 ضد الرئيس بشار الأسد.