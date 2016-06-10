جيروزاليم بوست: إسرائيل تغلق مؤقتا المعابر من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلى أنه سيغلق بشكل مؤقت المعابر من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الهجوم الدموى الذى وقع فى مركز "سارونا" التجارى بوسط تل أبيب أول أمس الأربعاء.

وذكر متحدث باسم الجيش ، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة، أنه من المتوقع وقف العمل بهذا القرار الخاص بغلق المعابر يوم الأحد القادم ، اعتمادا على الوضع الأمنى.

وشهدت منطقة تجارية وترفيهية شهيرة وسط تل أبيب هجوما شنه مسلحان فلسطينيان مساء الأربعاء الماضى وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.