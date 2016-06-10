قوات حكومة الوفاق الليبية تقصف مواقع لـ"داعش" وسط سرت

اعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية انها تقوم منذ فجر الجمعة، بقصف مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" فى وسط سرت بالمدفعية الثقيلة، قبل دخول هذه القوات الى المدينة الساحلية الخاضعة لسيطرة التنظيم.

وقالت القوات الحكومية على حسابى العملية العسكرية الخاصة بسرت بموقعى "فيسبوك" و"تويتر" اليوم قواتنا تدك بالمدفعية الثقيلة تمركزات لداعش فى محيط مجمع قاعات واغادوغو، الواقعة فى وسط المدينة الساحلية فى الشمال الليبى على بعد 450 كلم شرق طرابلس.

وتسعى قوات حكومة الوفاق المدعومة من المجتمع الدولى الى استعادة مدينة سرت المطلة على البحر المتوسط من تنظيم الدولة الاسلامية الذى يسيطر عليها منذ يونيو 2015.

وبعد نحو شهر من انطلاق عملية "تحرير سرت" فى 12 مايو الماضى، تمكنت القوات الحكومية الخميس من دخول المدينة بعدما حققت تقدما متسارعا على الارض فى الايام الماضية من جهتى الشرق والغرب.

وقال المتحدث العسكرى باسم غرفة عمليات سرت "محمد الغصرى" فى اتصال هاتفى دخلت قوات الجيش وسط المدينة، وهناك اشتباكات مع القناصة فى اعلى البنايات ومركز واغادوغو" للمؤتمرات، مضيفا "العملية لن تدوم طويلا، يومان او ثلاثة على الاكثر.

واعلن آمر القطاع الاوسط للقوات البحرية العقيد بحار رضا عيسى من جهته "قواتنا تسيطر على ساحل سرت بالكامل، لن يستطيع الدواعش الفرار عبر البحر، مضيفا شاركنا بعمليات بر وبحر، وقمنا بالعديد من الضربات من البحر غرب سرت لفتح الطريق لتقدم القوات البرية.

وستشكل خسارة سرت نكسة كبيرة للتنظيم المتطرف، اذ ان المدينة، مسقط راس معمر القذافى، كانت على مدى نحو عام القاعدة الرئيسية للجهاديين فى ليبيا، وتأتى هذه الخسارة فى وقت يتراجع التنظيم فى العراق وسوريا.

وتتشكل القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطنى من مجموعات مسلحة تنتمى الى مدن عدة فى غرب ليبيا، ابرزها مدينة مصراتة التى تضم المجموعات الاكثر تسليحا فى البلاد.