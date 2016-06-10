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واشنطن تايمز: حزب الله "أخطبوط" مخدرات وغسيل أموال

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واشنطن تايمز: حزب الله "أخطبوط" مخدرات وغسيل أموال واشنطن تايمز: حزب الله "أخطبوط" مخدرات وغسيل أموال
كشفت صحيفة واشنطن تايمز تفاصيل جلسة الكونجرس التى تم خلالها إطلاع الأعضاء على تقرير يقول إن حزب الله اللبنانى له علاقات وطيدة مع تجار المخدرات فى أمريكا اللاتينية، والتى ينقل من خلالها الحزب المدعوم من إيران "أطنانًا من الكوكايين" إلى أوروبا فى عمليات غسيل أموال ضخمة.

وأكد مايكل براون، رئيس قطاع العمليات السابق لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكى يوم الأربعاء الماضى، أن حزب الله "تجسد كأخطبوط باتصالات دولية يحلم بها أمثال (داعش) ومجموعات كالقاعدة"، كما قالت إدارة مكافحة المخدرات إن عمليات غسيل الأموال تلك تمول الحزب لشراء أسلحة ولاستمرار أعماله العسكرية فى سوريا.

وقالت واشنطن تايمز إن من أهم من تم إلقاء القبض عليهم فى هذا الإطار هو اللبنانى محمد نور الدين وحمدى زاهر الدين، واللذين تتهمهما إدارة مكافحة المخدرات بغسيل أموال لصالح حزب الله.

ونقلت الصحيفة عن براون، قوله إن حزب الله لديه "أكثر أنظمة غسيل الأموال تطوراً، أو عدة أنظمة، قد شهدناها على الإطلاق"، وكانت الإدارة قد أعلنت فى فبراير أنها ألقت القبض على عدد من عناصر حزب الله على خلفية تهريب المخدرات من تجار كولومبيين إلى أوروبا من خلال لبنان.

ومن جانبه طالب إيمانويل أوتولنجى، أحد أعضاء مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأهلية الأمريكية، أمام لجنة مجلس النواب، بأن "يتم التركيز بقوة" على تواجد حزب الله فى أمريكا اللاتينية من قبل الكونجرس وإدارة مكافحة المخدرات، حيث إنه يعيش حوالى 7 ملايين لبنانى، مليون منهم شيعى، فى البرازيل وحدها، على حد قوله.

وأضاف أوتولنجى كما نقلت عنه واشنطن تايمز أن حزب الله "يولّد ولاء المجتمعات الشيعية المحلية عن طريق إدارة الهياكل الدينية والتعليمية التى يعيشون فيها مما يعزز الولاء الكافى لجذب الأموال والاتصالات التجارية لمصلحته الخاصة، بما فيها، تسهيل التعامل مع مجموعات الجريمة المنظمة ".


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