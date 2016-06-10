تحليل #في_اليورو - كيف يفسد منتخب رومانيا افتتاح البطولة أمام فرنسا؟

رغم أن المنتخب الفرنسي هو المرشح الأقوى للفوز بهذه المباراة لكن منتخب رومانيا يمتلك العديد من اللاعبين المميزين والأرقام القياسية التي تجعل المباراة الافتتاحية صعبة على منتخب فرنسا.

ويلتقي منتخب فرنسا مستضيف بطولة الأمم الأوربية 2016 مع نظيره منتخب رومانيا في المباراة التي تقام بملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتوقع الكثيرون فوز فرنسا بالمباراة الافتتاحية للبطولة أمام رومانيا في ظل خبرة العديد من اللاعبين بالمنتخب الفرنسي وعلى رأسهم بول بوجبا نجم وسط يوفنتوس الإيطالي.

امتلاك الكرة

يعتمد منتخب رومانيا على اللعب الجماعي وتناقل الكرة بين اللاعبين في جميع أنحاء الملعب يتحول في الكثير من الأوقات إلى لعب سلبي دون هجوم، ويمتلك منتخب رومانيا خط دفاع قوي للغاية حيث لم يتلقى سوى هدفين فقط طوال مباريات التصفيات المؤهلة للبطولة.

دفاع قوي

استطاع منتخب رومانيا الحفاظ على نظافة شباكه خلال التصفيات المؤهلة ليورو 2016 لمدة 614 دقيقة كاملة بداية من الهدف الذي تلقاه منتخب رومانيا في مباراة المجر حتى تلقى الهدف الثاني أمام فنلندا. لذلك سيكون من الصعب على منتخب فرنسا التسجيل بسهولة في مرمى رومانيا.

خط دفاع رومانيا يتكون من الحارس المميز لفريق فيرونتينا الإيطالي كيبريان تاتاروسانو، أمامه القائد المميز فلاد كريكيتش مدافع نابولي الإيطالي الحالي وتوتنام الإنجليزي السابق، بالإضافة إلى سابونارو ودراجوس جريجور مدافع السيلية القطري ورازفان رات ظهير أيسر رايو فايكانو الإسباني وجميعهم لاعبين من أصحاب الخبرات.

أساليب التسجيل

أغلب أهداف منتخب رومانيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2016 جاءت عبر اللعب على أطراف الملعب، حيث يعتمد منتخب رومانيا بشكل كبير على انطلاقات الظهيرين والجناحين وإرسال العرضيات للمهاجم فلوران أندوني لاعب قرطبة الإسباني و بوجدان ستانكو المهاجم الثاني.

كذلك يمتاز المنتخب الروماني بتنفيذ الهجمات المرتدة بشكل جيد وهذا يمثل خطورة على منتخب فرنسا الذي سيلعب مهاجما لتسجيل الأهداف.

ورغم أن كل النقاط السابقة قدمها منتخب رومانيا في التصفيات أمام منتخبات أقل في المستوى من فرنسا، إلا أن المنتخب اتبع هذه الطريقة في المباريات الودية أيضا خلال الفترة السابقة وتعادل مع الأرجنتين وإيطاليا وفاز على الدنمارك وألبانيا وخسر من الجزائر لذلك سيكون من المتوقع أن يظهر منتخب رومانيا بشكل جيد أمام فرنسا في الافتتاح.