تحليل #في_اليورو - الأنسب لقيادة هجوم فرنسا أمام رومانيا.. جيرو أم مارسيال

جيرو أم مارسيال.. من يقود هجوم منتخب فرنسا في المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2016 مساء اليوم الجمعة أمام رومانيا.

سؤال احتارت الجماهير في الإجابة عليه نظرا لاقتناع البعض بمهاجم أرسنال جيرو والبعض الأخر يفضل مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد.

لذلك يستعرض معكم FilGoal.com مقارنة بين أرقام وطريقة لعب الثنائي جيرو ومارسيال، قد تساعدك في حسم موقفك والحصول على إجابة لسؤال من الأنسب لقيادة هجوم في يورو 2016.

الأرقام مع المنتخب

بدأ مارسيال مشواره مع منتخب فرنسا قبل عدة شهور بالتحديد في مباراة البرتغال الودية شهر سبتمبر من العام الماضي ولعب حتى الآن مع منتخب فرنسا الأول 8 مباريات لكنه لم يسجل أي هدف وصنع فقط 3 أهداف ويعد المهاجم الأقل خبرة بين المهاجمين في قائمة فرنسا الحالية.

أما جيرو يعد المهاجم صاحب الخبرة الأكبر في قائمة منتخب فرنسا المشاركة في اليورو حيث بدأ مشواره الدولي مع منتخب فرنسا في شهر نوفمبر عام 2011 وشارك حتى الآن في 48 مباراة دولية سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 6 أهداف ويعتبر مهاجم أرسنال أو الأكثر خبرة في خط هجوم المنتخب الفرنسي خلال البطولة.

الأرقام مع الفرق

المهاجم الأسمر الشاب لعب مع فريق مانشستر يونايتد 56 مباراة خلال الموسم المنقضي في جميع البطولات سجل خلالهم 18 هدفا وصنع 9 أهداف في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي وقدم أداء مميز للغاية مع الشياطين الحمر.

على الجانب الآخر لعب جيرو 53 مباراة مع أرسنال بالموسم المنقضي سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 6 أهداف.

طريقة اللعب

يمتاز مارسيال بالسرعة في الانطلاق بالكرة من أطراف الملعب لداخل منطقة الجزاء وإنهاء الهجمات بدقة معتدما على مهارته.

على عكس ذلك يلعب جيرو في مركز المهاجم الصريح داخل منطقة الجزاء الذي ينتظر العرضيات مستغلا تميزه في ضربات الرأس، وتمركزه بين المدافعين واعتماده بشكل كبير على تمريرات زملائه له حتى يصل للمرمى.

وجهة نظر ديشامب

بالنظر إلى مباريات منتخب فرنسا الودية في الفترة الأخيرة نجد أن المدير الفني للمنتخب ديديه ديشامب يعتمد بشكل كامل على جيرو في مركز المهاجم الصريح رغم وجود مارسيال وجينياك.

لكن ديشامب يفضل وجود جيرو مهاجم وخلفه جريزمان وباييه وبوجبا وهذا يجعل فرصة وجود مارسيال في تشكيلة فرنسا الأساسية صعبة للغاية لكنه يضمن المشاركة بديلا في أجزاء من المباريات مثلما شارك في مبارياته الثمانية مع منتخب فرنسا.

خطة المدرب

وهنا نتحدث عن طريقة اللعب الخاصة بمنتخب فرنسا حيث يعتمد ديشامب على اللعب بطريقة 4-3-3 بوجود الثلاثي جريزمان وجيرو وباييه في الهجوم من خلفهم الثلاثي بوجبا وكانتي وماتويدي في خط الوسط وهذا يعني أن جيرو هو المهاجم الأساسي للمنتخب.

وإذا أراد ديشامب إشراك مارسيال بشكل أساسي سيكون على حساب باييه وهذا صعب أن يحدث بسبب تألق الأخير وتقديمه مستوى مميز مع فريقه ويستهام في الدوري الإنجليزي وكذلك صعوبة تغيير طريقة اللعب التي يعتمد عليها ديشامب منذ فترة طويلة.