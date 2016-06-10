الاتحاد الدولى للسكر: 116 مليون مسلم مصابين بالمرض يصومون رمضان

أكد الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر "IDF" فى تقرير له أن هناك 148 مليون مريض مسلم يعانى من مرض السكر فى العالم، منهم أكثر من 116 مليون يصومون رمضان، لذلك فقد وضع الاتحاد الدولى للسكر بعض القواعد الأساسية لصيام مريض السكر بأمان فى رمضان.

وقال التقرير إن القواعد التى تم وضعها لمرضى السكر لمنع حدوث مضاعفات خلال شهر رمضان، والتمتع بالصيام مع باقى أفراد الأسرة، مؤكدا أن هناك 415 مليون مريض بالسكر فى العالم، ومن المتوقع أن يزيد العدد ليصل إلى 642 مليونا بحلول عام 2040.

وقال الاتحاد الدولى للسكر إن واحدا من 11 شخصا بالغا يعانى من السكر، بواقع 415 مليونا فى العالم وبحلول عام 2040 سيصاب شخص من بين 10 أشخاص بالسكر بواقع 642 مليون مصاب فى العالم.

وقال التقرير إن 46.5% من البالغين يعانون من السكر ولكنهم غير مشخصين مشيرا إلى أن 12% من ميزانية الصحة يتم انفاقها على مرض السكر، بواقع 673 بليون دولار سنويا.

وأوضح أن 75% من المصابين بالسكر يعيشون فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل موضحا أن 542 ألف طفل يعانى من النوع الأول من السكر.

وأكد التقرير أن كل 6 ثوانٍ هناك شخص يتوفى بسبب مرض السكر، بواقع 5 ملايين وفاة سنويا طبقا لآخر تقرير لها فى ديسمبر 2015.

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