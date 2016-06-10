الليلة.. منتخب الشباب يسعى لعبور رواندا بـ«إياب» أمم زامبيا

يخوض المنتخب الوطنى للشباب تحت 20 عاماً، فى تمام العاشرة إلا الربع مساء اليوم، مواجهة حاسمة أمام نظيره الرواندى، على ملعب استاد القاهرة، فى إطار منافسات لقاء العودة بالدور الثانى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

ويدخل شباب الفراعنة لقاء اليوم باحثين عن الفوز لضمان التأهل إلى الدور المقبل، حيث حقق الفراعنة الفوز فى مباراة الذهاب بالعاصمة الرواندية كيجالى، بهدف نظيف أحرزه مهاجم المنتخب طاهر محمد طاهر.

ويكفى الفراعنة تحقيق الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى الجولة المقبلة التى تحسم التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا التى ستقام فى زامبيا فى أوائل العام المقبل، ويصعد من هذا الدور 12 منتخباً فى مواجهات مباشرة يتأهل منها 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة مع حامل اللقب والمنتخب المضيف.

يذكر أن منتخب رواندا كان قد تمت الإطاحة به من تصفيات البطولة على يد أوغندا فى منافسات الدور الأول بإجمالى نتيجة (3/2) بمجموع مباراتى الذهاب والإياب، قبل عودته بقرار من الكاف لمواجهة الفراعنة فى الدور الثانى.