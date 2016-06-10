«إينى»تحفر بئرين جديدتين بمنطقة نورس وتبحث تسريع الإنتاج من كشف بلطيم للغاز

كشفت شركة إينى الإيطالية عملاق النفط العالمى أنها ستعمل على حفر بئرين جديدتين فى منطقة امتياز نورس بالتوازى مع أنشطة التقييم والتطوير للكشف الغاز الجديد “بلطيم أس. دبليو-1″ الذى تم تحقيقه أمس الخميس فى منطقة تنمية جنوب بلطيم شرق دلتا النيل ويبعد عن الشاطئ مسافة 12 كيلومترا.

وقالت الشركة، فى تقرير لها باللغة الإنجليزية والإيطالية، إنها تقوم حاليا بتقييم الخيارات المتاحة لتطوير الاكتشافات الجديدة خاصة فى حقل نورس، واستغلال كل الحلول التى تؤدى إلى تسريع الإنتاج من خلال تضافر كل الجهود والبنية التحتية القائمة بالفعل فى المنطقة، موضحة أن الكشف الجديد يؤكد استراتيجية والتزام الشركة فى مصر، وأنها قادرة على ضمان تسليم إنتاج الغاز الجديد للسوق المصرى. ونوهت الشركة عن أن اكتشاف منطقة جنوب بلطيم يؤكد إمكانية تواجد احتياطيات محتملة كبيرة تتراوح ما بين 70 و80 مليار متر مكعب من الغاز فى المنطقة. وكانت شركة إينى الإيطالية قد أكدت أن إنتاج حقل نورس الذى تم اكتشافه عام 2015 بمنطقة امتياز أبو ماضى فى دلتا النيل سيصل إلى 120 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا نهاية العام الجارى 2016، مشيرة إلى أن الإنتاج الحالى للحقل بلغ فى شهر مايو الماضى 65 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا. وأشارت الشركة فى تقريرها إلى أنها تمتلك من خلال شركتها التابعة لها فى مصر حصة 50٪ فى رخصة بلطيم الجنوبية، والتى تحقق فيها الكشف الغازى الجديد بعد حفر البئر “بلطيم أس. دبليو-1 ” فى حين تتولى شركة بريتيش بتروليوم حصة 50٪ المتبقية. ولفتت الشركة إلى أن المشغل للحقل شركة بترول بلاعيم “بتروبل”، حيث إنها شركة مشتركة بين أيوك الإيطالية والهيئة العامة للبترول.