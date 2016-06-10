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«الزراعة»: استلام 4 ملايين و800 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن

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«الزراعة»: استلام 4 ملايين و800 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن «الزراعة»: استلام 4 ملايين و800 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن

قمح – أرشيفية

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن، الى الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، بالمحافظات المختلفة، والتي بلغت حوالي ٤ مليون و ٨٠٠ الف و ٨٣٢ طن.

ومن جهته قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عمليات التوريد لازالت مستمرة حتى الآن، وفقاً لكشوف الحصر الفعلية، والتي اعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات، وليست طبقاً للحيازة الزراعية، لافتاً الى انه لايوجد أي تكدس بمراكز التوريد والتجميع بالمحافظات المختلفة، خاصة بعد قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية، لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات، ومشاركة الجمعيات الزراعية في عمليات التوريد، وتجميع المحصول من المزارعين.

وجدد وزير الزراعة، مناشدته لمزارعي القمح بالمحافظات المختلفة، والذين تواجههم أي عقبة خلال توريدهم للمحصول، عدم التردد في التواصل معها على الارقام التي تم تخصيصها للتواصل مع مشاكل مزارعي القمح، بالمحافظات المختلفة، خلال عملية التوريد على مدار اليوم، على الرقمين: 0233373359 – 0233373421 ، او عبر الفاكس على الرقم: 0237622364، فضلاً عن الخط الذي تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو 0233327042.

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