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وزير التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبز شهريًا ولا صحة لإلغائها

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وزير التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبز شهريًا ولا صحة لإلغائها وزير التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبز شهريًا ولا صحة لإلغائها

الدكتور خالد حنفي، وزير – أرشيفية

نفي الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، ما يتردد عن إلغاء سلع نقاط الخبز وهي السلع التي يتم صرفها للمواطنين بداية من كل شهر ولمدة 20 يوما مقابل توفيرهم في إستهلاك الخبز وتقدر بنحو 6 مليار سنويا، مؤكدا إستمرار صرف سلع النقاط شهريا للمواطنين رغم الدعوات التي تطالب بإلغائها

وأكد  حنفي، خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن عروض تخفيضات الاسعار علي اللحوم والدواجن مازالت مستمرة حتي الان سواء في فروع المجمعات الاستهلاكية أو شركتي الجملة أو السيارات المتنقلة أو في المعارض السلعية المقامة حاليا في كافة المحافظات تحت شعار مبادرة “أهلا رمضان” حتي يحصل المواطنين علي كافة إحتياجاتهم بمناسبة شهر رمضان

وأشار إلى أن الدعم بعد تطويره أصبح نقديا حيث أصبح لكل مواطن مسجل علي البطاقة التموينية قيمة 18 جنيه شهريا وذلك بعد الزيادة التي تم وضعها بداية من الشهر الحالي وأن المواطن أصبح حرا في شراء ما يناسب ذوقه وإستهلاكه وإحتياجاته من السلع التي أصبحت حرة وليست مدعمة وأن نظام الدعم الحالي يصل للمواطنين بشكل مباشر وأفضل.

وأوضح وزير التموين، أن نظام بيع السلع الغذائية بالسلاسل التجارية بالقطاع الخاص يخضع للرؤية والسياسة البيعية لكل سلسلة تجارية حيث منها من يسمح للمواطنين بشراء أي كميات من أي سلعة دون حد أقصي ومنها يحدد كميات أو عدد وحدات من سلعة معينة لكل فرد.

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