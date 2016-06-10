صور.. وزير الزراعة يستقبل سفير صربيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستنصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، “دراجان بيسنيتش” سفير جمهورية صربيا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون الزراعي بين البلدين.

وقال فايد انه تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية مساهمة الجانب الصربي في مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، لافتاً الى انه تم الاتفاق على زيارة وفد من الشركات الصربية الى مصر خلال الفترة المقبلة، للتعرف عن قرب علي مايمكن المساهمة به في هذا المشروع، ووضع خطة المشاركة وصياغة مذكرات التفاهم الخاصة بهذا الشأن.

وأشار وزير الزراعة الى انه تم تبادل وجهات النظر في دعم التعاون الرزاعي بين الجانبين وخاصة في مجالات الانتاج الحيواني و الداجني، وانتاج تقاوي الحبوب، فضلاً عن الاستثمار وتبادل الخبرات في الثروة السمكية.

ومن جهته أكد السفير الصربي عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وصربيا، في كافة المجالات الدبلوماسية، والاقتصادية، والثقافية، فضلا ًعن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تستورد صربيا من مصر المنتجات الزراعية كالفواكه والخضر والمنسوجات.