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مسئول أمريكي: «داعش» يواجه صعوبات في دفع الرواتب ويفرض ضرائب جديدة

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مسئول أمريكي: «داعش» يواجه صعوبات في دفع الرواتب ويفرض ضرائب جديدة مسئول أمريكي: «داعش» يواجه صعوبات في دفع الرواتب ويفرض ضرائب جديدة

عناصر من تنظيم داعش – أرشيفية

كشف مساعد الوزير المكلف بمكافحة تمويل الإرهاب بأمريكا دانيال غلاسر أن تنظيم “داعش” بات يواجه صعوبات في دفع رواتب مسلحيه واضطر إلى فرض ضرائب جديدة ليعوض الخسائر الناجمة عن قصف التحالف الدولي.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المسئول الأمريكي قوله, خلال جلسة استماع أمام إحدى لجان الكونجرس, “عندما نتلقى معلومات حول عدم قدرة التنظيم على دفع رواتب المقاتلين
> ومحاولته التعويض من مصادر أخرى للدخل نعلم حينها أننا نضربه في المكان المؤلم”.

وأضاف أن التنظيم بدأ في الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق لتعويض النقص بفرض ضرائب على السكان الأكثر فقرا بعد أن كانوا معفين منها كما لجأ إلى مزيد من
> عمليات الابتزاز لتمويل نشاطاته.

وأشار إلى أنه رغم صعوبة تحديد الضرائب فإن الضربات حدت بلا شك من قدرة التنظيم على إنتاج وبيع النفط وجني الأرباح كما كان الأمر في السابق, موضحا أن الغارات الجوية
> الأخيرة استهدفت أيضا مخابئ الاحتياطي النقدي ما حرم التنظيم المتطرف من 100 مليون دولار.

أ ش أ

 

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