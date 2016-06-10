هبوط جسر بعد تسرب المياه من سحارة أسفل ترعة المحمودية

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، حودث بعض التسرب من سحارة مصرف الخيري القديمة والتي تقع أسفل ترعة المحمودية عند الكيلو 16 من الترعة أول أمس الأربعاء، مما سبب هبوطا محدودا في الجسر الأيمن لترعة المحمودية أعلى السحارة.

وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم : “على الفور انتقلت كافة أجهزة وزارة الموارد المائية والري بمحافظة البحيرة إلي موقع السحارة وتم غلق محطة طلمبات العطف لمدة أربعة ساعات لتخفيض التصرفات والمناسيب في ترعة المحمودية كإجراء احترازي حتى تم تدعيم جسر الترعة ثم تم فتح المحطة مرة أخرى”.

وقامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بالبحيرة في وجود السيد المهندس عبد الغني شومان رئيس هيئة الصرف أمس الخميس بالأعمال الخاصة بردم سحارة الخيري القديمة وذلك بعد إنشاء سحارة مصرف الخيري الجديدة.