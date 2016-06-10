أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أغنية " يا ليلة عودي تاني " للكينج محمد منير كان نفسي أغنيها -
تع اشرب شاي - غادة عادل لـ حميد الشاعري ... هتعمل فيلم سينما تاني " نفسي ومنى عيني " -
فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي -
الزمالك يواصل السقوط أمام إنبي بثنائية -
شاهد.. انفعال مرتضى منصور بعد هدف إنبي الثاني في الزمالك -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

هبوط جسر بعد تسرب المياه من سحارة أسفل ترعة المحمودية

Google+ Print
هبوط جسر بعد تسرب المياه من سحارة أسفل ترعة المحمودية هبوط جسر بعد تسرب المياه من سحارة أسفل ترعة المحمودية

الدكتور محمد عبد العاطي – وزير الري

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، حودث بعض التسرب من سحارة مصرف الخيري القديمة والتي تقع أسفل ترعة المحمودية عند الكيلو 16 من الترعة أول أمس الأربعاء، مما سبب هبوطا محدودا في الجسر الأيمن لترعة المحمودية أعلى السحارة.

وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم : “على الفور انتقلت كافة أجهزة وزارة الموارد المائية والري بمحافظة البحيرة إلي موقع السحارة وتم غلق محطة طلمبات العطف لمدة أربعة ساعات لتخفيض التصرفات والمناسيب في ترعة المحمودية كإجراء احترازي حتى تم تدعيم جسر الترعة ثم تم فتح المحطة مرة أخرى”.

وقامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بالبحيرة في وجود السيد المهندس عبد الغني شومان رئيس هيئة الصرف أمس الخميس بالأعمال الخاصة بردم سحارة الخيري القديمة وذلك بعد إنشاء سحارة مصرف الخيري الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا