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«قومي الفلاحين»: قرار الرئيس بزيادة المعاشات بداية لتحقيق العدالة الاجتماعية

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«قومي الفلاحين»: قرار الرئيس بزيادة المعاشات بداية لتحقيق العدالة الاجتماعية «قومي الفلاحين»: قرار الرئيس بزيادة المعاشات بداية لتحقيق العدالة الاجتماعية

الرئيس عبدالفتاح

وصف الدكتور محمد عبدالرحمن رئيس المجلس القومي للفلاحين والمنتجين الزراعين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات إلى 500 جنيه، أنها البداية الحقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

وأكد رئيس قومى الفلاحين، أن الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين البسطاء وبخاصة أصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم فى خدمة الوطن، ويسعى لرفع المعاناة عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وطالب رئيس قومى الفلاحين، بأن يراعي القانون الجديد لرفع الحد الأقصى للمعاشات لسد الفجوة الكبيرة بين آخر مرتب كان يحصل عليه الموظف قبل خروجه للمعاش والمعاش الذي يتقضاه بعد تركة الخدمة.

 

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