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نصائح لاختصار وقت الطهي في رمضان

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الجمعة 10-06-2016 17:28

تشتهر مائدة رمضان بتنوع صنوف الأطعمة المقدمة، إلا أن إعداد هذه الوجبات يستغرق وقتاً لا يستهان به.
"سيدتي. نت" يقدم لقارئاته بعض الأفكار المجربة لتوفير الوقت، أثناء إعداد وجبات الإفطار:

- دوّني الوجبات المراد طهيها لكل يوم من أيّام الأسبوع، حتى لا تأخذي وقتاً في التفكير وتحضير مكوّناتها.
- نظّمي أدوات الطهي والمنتجات الأساسية المستخدمة مراراً وتكراراً في الوصفات الحلوة والمالحة، من خلال وضع الأكثر استعمالاً منها في مناطق قريبة من مساحة العمل أو الجزيرة.
- أخرجي الأطعمة المُراد طهيها من المجمدة، قبل وقت من استهلال عملية الطهي.
- اغسلي الخضراوات الورقية كالبقدونس والكزبرة والكرفس، وافرميها وضعيها في الثلاجة لتستخدم في أطباق السلطة والفتوش في ما بعد.
- اغسلي الدجاج والأسماك وتبّليها، وضعيها في أكياس أو أطباق فلين بمقدار كل أكلة لتكون جاهزة للطهي.
- قشري الثوم واهرسيه وافرمي البصل ناعماً وضعيهما في علبة للتخزين في الثلاجة، فهما مكوّنان أساسيان في طهي العديد من الوجبات.

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سيدتي