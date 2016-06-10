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وفاة طفلة بعد اعتداء شقيقها عليها جنسيا فى الوراق

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وفاة طفلة بعد اعتداء شقيقها عليها جنسيا فى الوراق وفاة طفلة بعد اعتداء شقيقها عليها جنسيا فى الوراق
فارقت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات الحياة، بعد اعتداء شقيقها عليها جنسيا فى الوراق، بالإضافة إلى إصابتها بالتهاب سحائى، وأكد مصدر أمنى أن المجنى عليها توفيت قبل توقيع كشف الطب الشرعى عليها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد إيهاب شلبى، مفتش مباحث شمال الجيزة، بلاغا من مستشفى الوراق يفيد بتعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات للاعتداء الجنسى، وكشفت التحريات، أن والد الطفلة اصطحبها إلى المستشفى، لتوقيع الكشف الطبى عليها لإصابتها بالحمى الشوكية، وأثناء قيام الطبيب بفحصها اكتشف أنها مصابة بالتهاب سحائى بالإضافة إلى وجود آثار اعتداء جنسى عليها، وبمواجهة والد الطفلة، أكد أن شقيقها البالغ من العمر 26 عاما ويعمل "سباك" اعتدى عليها جنسيا، وأنه لم يبلغ قسم الشرطة خشية القبض عليه.
> بإعداد كمين للمتهم، تمكن الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته على النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وانتداب الطب الشرعى لتوقيع الكشف على المجنى عليها.
>وعقب ذلك تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم الوراق إخطارا من مستشفى حميات إمبابة يفيد وفاة الطفة المجنى عليها نتيجة تدهور حالتها الصحية، فتم إخطار النيابة للتحقيق.

حبس سباك 4 أيام لاتهامه بالاعتداء جنسيا على شقيقته الطفلة فى الوراق
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