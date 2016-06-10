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"الإسكان" بالبرلمان تقترح فرض غرامة ثابتة على المبانى المخالفة مدى الحياة

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"الإسكان" بالبرلمان تقترح فرض غرامة ثابتة على المبانى المخالفة مدى الحياة "الإسكان" بالبرلمان تقترح فرض غرامة ثابتة على المبانى المخالفة مدى الحياة
قال عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن أعضاء اللجنة جميعهم يعكفون على دراسة قانون البناء الموحد"119"، من أجل تقديم مقترحاتهم حول تعديله وتلاشى العيوب التى جاءت بها وكانت سببا فى دخول الكثير من المواطنين السجن، وكذلك على تقديم مقترحات خاصة بقانون التعامل مع المخالفات الذى كان مقترح تسميته التصالح على مخالفات البناء، وذلك للوصول إلى صيغة نهائية حتى يرى النور، مشيرا إلى وجود مقترحات تطالب بفرض غرامة ثابتة على أصحاب المبانى المخالفة طول العمر.

وتابع، "بدوى" فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أنه من ضمن المقترحات حول قانون البناء الموحد، تجريم العقوبة لمن يتعدون على الأراضى الزراعية ولكن فى الوقت ذاته توفير الأحوزة العمرانية البديل للبناء عليها، ولا يجب تعميم المخالفة فى البناء على الأراضى الزراعية فى الريف أو الأراضى الموجودة فى المدن، ويجب تقنين أوضاع المواطنين والأراضى حسب الموقع الجغرافى لكل قطعة أرض وعدم ترك الباب مفتوحا فى التعميم.

وأضاف، وكيل لجنة الإسكان، أنه فيما يخص قانون التعامل مع المخالفات تم طرح مقترح تغليظ العقوبة على المخالف لدرجة الحبس ومصادرة المبنى بالكامل، ولكن لابد من الصرامة فى التنفيذ حتى لا يكون هناك تهاون واستهتار بالقوانين، مع تقسيم المخالفات إلى شرائح مختلفة ، وان هناك بعض المقتراحات التى تطالب بفرض غرامة ثابتة على أصحاب المبانى المخالفة طول العمر.

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