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"الزراعة": استلام 4ملايين و800 ألف طن قمح من المزارعين.. واستمرار التوريد

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"الزراعة": استلام 4ملايين و800 ألف طن قمح من المزارعين.. واستمرار التوريد "الزراعة": استلام 4ملايين و800 ألف طن قمح من المزارعين.. واستمرار التوريد
كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن إجمالى الكميات التى تم توريدها من القمح المحلى، حتى الآن، إلى الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، بالمحافظات المختلفة، بلغت ٤ ملايين و ٨٠٠ ألف و ٨٣٢ طناً.

وقال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى بيان له اليوم الجمعة، إن عمليات التوريد لا تزال مستمرة حتى الآن، وفقاً لكشوف الحصر الفعلية، التى أعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات، وليست طبقاً للحيازة الزراعية، لافتاً إلى أنه لا يوجد أى تكدس بمراكز التوريد والتجميع بالمحافظات المختلفة، خاصة بعد قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية، لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات، ومشاركة الجمعيات الزراعية فى عمليات التوريد،وتجميع المحصول من المزارعين.

وجدد وزير الزراعة مناشدته لمزارعى القمح بالمحافظات المختلفة، والذين تواجههم أى عقبات خلال توريد المحصول، عدم التردد فى التواصل معها على الأرقام التى تم تخصيصها للتواصل مع مشاكل مزارعى القمح، بالمحافظات المختلفة، خلال عملية التوريد على مدار اليوم، على الرقمين: 0233373359 – 0233373421 ، او عبر الفاكس على الرقم: 0237622364، فضلاً عن الخط الذي تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو 0233327042.


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