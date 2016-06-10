8 نصائح لشرب الماء بطريقة صحية

تتضارب الأقوال حول أهمية شرب الماء، ولحسم هذا التضارب قالت دكتورة أفلين عون، استشاري طب التغذية، إن هناك كميات معينة من الماء يحتاجها الجسم من حين لأخر، حسب نوعية الطعام المتناول.

وتقدم “عون”، بعض النصائح المفيدة عند شرب الماء:

1-يجب شرب الماء قبل 30 دقيقة على الأقل من تناول الوجبة أو بعد ساعة من تناولها.

2-عند عدم وجود قرحة بالمعدة، يستحب استبدال الماء صباحًا بكوب من الماء، وملعقة صغيرة من الليمون.

3-تجنب شرب الماء أثناء الطعام.

4-هناك قاعدة عامة على أن شرب الماء يجب أن يكون 25% من وزن الجسم.

5- شرب من 5 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا فقط عند تناول الكثير من الفاكهة، والخضر، والشوربة.

6-شرب الماء بحث تكون درجة حرارته موازية لدرجة الحرارة المحيطة بالجسم بدلاً من الماء المثلج.

7-عدم شرب الماء دفعة واحدة وشربه على فترات كل نصف ساعة.

8-الكثير من الماء يوازي قلته ضررًا.