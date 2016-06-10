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فنزويلا تطيح بالأوروجواي وتتأهل مع المكسيك لربع نهائي «كوبا أمريكا»

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فنزويلا تطيح بالأوروجواي وتتأهل مع المكسيك لربع نهائي «كوبا أمريكا» فنزويلا تطيح بالأوروجواي وتتأهل مع المكسيك لربع نهائي «كوبا أمريكا»

وكالات

فاز منتخب فنزويلا بهدف نظيف على نظيره أوروجواي خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا المئوية.

وأحرز هدف اللقاء اللاعب خوسيه روندون في الدقيقة 36 من زمن المباراة ليعتلي منتخب فنزويلا صدارة المجموعة الثالثة بعد انتهاء جولتين عقب تحقيقه فوزه الثاني في مباراة اليوم بينما ودعت أوروجواي البطولة بعد  احتلالها الترتيب الأخير بدون رصيد من النقاط بتلقيها هزيمتين.

وضمنت فنزويلا تأهلها الى الدور ربع النهائي بصحبة المكسيك التي حققت بدورها فوزها الثاني على التوالي وجاء على حساب جامايكا 2- صفر الخميس ايضا.

وهذه المرة الأولى التي تودع فيها الاوروجواي، حاملة الرقم القياسي بعدد الالقاب (15 اخرها عام 2011)، البطولة القارية.

وتغلب فنزويلا على منتخب جامايكا في أولي الجولات بهدف نظيف، بينما خسر منخب أووجواي من نظيره المكسيكي بثلاثية لهدف.

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