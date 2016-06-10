الأرصاد: طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة

> مائل للحرارة على شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وسيناء، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية،

> وحالة البحر الأحمر مضطربة مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.