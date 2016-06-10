النائب عصام خلاف: انقطاع المياه والكهرباء عن مركز الواسطى ينذر بكارثة

أكد عصام خلاف عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة الواسطى ببنى سويف تقدمه ببيان عاجل حول انقطاع المياه عن قرى مركز الواسطى خلال الأيام الماضية، ما جعل الأهالى لا يجدون شربة ماء تروى ظمأهم فى ظل ارتفاع درجة الحرارة وصيام شهر رمضان المعظم.

وأوضح نائب الواسطى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قطع وانخفاض التيار الكهربائى يصيب المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن منهم بالإغماء والإجهاد، كما أنه سبب مباشر وراء ضعف محطات المياه.

وطالب "خلاف" بتدخل الرئيس السيسي لحث الحكومة على حل مشكلتى مياه الشرب والتيار الكهربائى حتى لا تحدث كارثة فى مركز الواسطى.

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