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7 فوائد لمشروب "الكوكتيل السحرى".. أبرزها التحكم فى ضغط الدم وتقوية النظر

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7 فوائد لمشروب "الكوكتيل السحرى".. أبرزها التحكم فى ضغط الدم وتقوية النظر 7 فوائد لمشروب "الكوكتيل السحرى".. أبرزها التحكم فى ضغط الدم وتقوية النظر
كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عن عصير فاكهة سحرى يتضمن الآتى (الليمون والجزر والتفاح والجزر الأحمر)، مؤكدًا أن هذا المزيج من العصير يوفر العديد من الفوائد الصحية، وتتضمن الآتى:
>1- إذا كنت تعانى من الإمساك، فهذا الخليط يخفف من الإمساك ويسهل حركة الأمعاء.
>2- بعد التدريب المكثف عند شعورك بالتعب أو بألم فى الجسم، من الأفضل شرب هذا الخليط فهذا يساعد على تخفيف التعب والألم.
>3- هذا الخليط جيد لعينيك ويعزز جودة الرؤية إذا كنت تشربه بانتظام.
>4- هذا المشروب يساعد على رفع المناعة أثناء التغيرات الموسمية.
>5- هذا الخليط يحمى الكلى والكبد والبنكرياس من الاضطرابات، لأن هذا الخليط يعد بلسم للمعدة.
>6- يتحكم فى مستوى ضغط الدم والحفاظ على الرئتين صحية.
>7- كما أن هذا العصير يساعد على عمل الجهاز الهضمى بشكل جيد ويحد من رائحة الفم الكريهة.

ووفقًا للتقرير فإن هذا المزيج للعصير السحرى يحتوى على تركيبات ممتازة، ويحتوى على جميع الألياف الصحية، كما يجب شرب هذا العصير بدون أى إضافات للسكر.

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