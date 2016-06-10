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أطعمة يحظر تناولها فى السحور لتجنب العطش.. المخللات والقهوة

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أطعمة يحظر تناولها فى السحور لتجنب العطش.. المخللات والقهوة أطعمة يحظر تناولها فى السحور لتجنب العطش.. المخللات والقهوة
كثير من الأشخاص يعانون من عدم تحكمهم فى الشعور بالعطش والجوع أثناء فترة الصيام، وذلك قد يكون نتيجة لتناول بعض الأطعمة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Nutrition”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن الأطعمة والمشروبات التى يحظر تناولها خلال وجبة السحور، وتشمل:

1- الأطعمة والمشروبات السكرية:
>الحلويات والمشروبات الغازية المعبأة بالسكريات يتم هضمها سريعًا وبالتالى تسبب ارتفاع معدل السكر فى الدم، وهذا يعزز الشعور بالجوع والعطش.
>2- القهوة والشاى والمسكنات
>تعتبر القهوة والشاى من المشروبات المحببة لدى العديد من الأشخاص لكن لا يفضل تناولها خلال وجبة السحور لأنها من المشروبات المدرة للبول ما يعنى أنها تجعل الجسم يتخلص من المياه سريعاً، وبالتالى زيادة الشعور بالجوع خلال فترة الصيام.
>3- المخللات والأطعمة الحارة
>المخلات والأطعمة المالحة من أبرز مسببات الشعور بالعطش لأنها تسبب تراكم المياه فى الجسم وتجعلنا نبحث عن الماء لارتواء عطشنا، أما الأطعمة الحارة تزيد من الشعور بالعطش لأنها تعزز حركة الدورة الدموية.


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