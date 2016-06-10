البورصة تربح 2.3 مليار جنيه فى أول أسبوع من رمضان

ربحت البورصة المصرية نحو 2.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى – أول أسبوع فى شهر رمضان- وسط تباين أداء مؤشراتها حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 7.756 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ1.82 %.

بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 0.31% مغلقا عند مستوى 373 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس100 فسجل ارتفاعا بنحو 0.03 % مغلقا عند مستوى 792 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 3.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 752 مليون ورقة منفذة على 80 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 806 مليون ورقة منفذة على 89 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 17 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 13.4 مليون ورقة منفذة على 1.968 عملية خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 79.71% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.,63 %والعرب على 4.66،% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 249.84 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.94 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

كما سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 4.9.3 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي، مقابل406.9 مليار جنيه، وذلك بارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 1% .