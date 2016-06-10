الحق في المعرفة يوازي الحق في الحياة

منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «أمة تقرأ» في أول أيام رمضان، والتي تهدف إلى توفير 5 ملايين كتاب وتوزيعها على الأطفال في مخيمات اللاجئين والمدارس في العالم العربي والإسلامي، حمل شركاء الحملة على عواتقهم الكثير من المسؤولية من أجل تزويد اللاجئين والمشردين في العالم العربي والإسلامي الذي بات في بعض مناطقه بؤرة للصراعات والحروب التي شتَّتت الكثير من الأُسر والقبائل، هي إذن أياد بيضاء عاهدت نفسها أن تكون شريكاً أساسياً في الحملة على غرار دبي العطاء والهلال الأحمر الإماراتي.

حق التعليم

قال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، أحد شركاء حملة «أمة تقرأ»: عندما تصبح الحروب الإقليمية والصراعات الداخلية هي السمة السائدة لمرحلة تاريخية ما، فسنجد أنفسنا أمام نتائج كارثية على الوقع الإنساني بقيمه وأخلاقياته. هذه هي الآن سمة المرحلة، التي أنتجت ملايين الأسر المشردة، وملايين مقابلة من الأطفال والشباب الذي لا يستطيعون الحصول على الحدود الدنيا من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها حقهم في التعليم والحصول على المعرفة ليتمكنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية أسوةً بباقي البشر. مما لا شك فيه أن الحق في المعرفة والتعليم اليوم، بات يوازي الحق في الحياة. ونحن ملزمون إنسانياً بحماية هذا الحق.

أما محمد عبدالله الزرعوني مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع دبي، فيقول عن الحملة: «إن الجهود الدولية الموجهة لمساعدة اللاجئين والفقراء، لا زالت في إطار توفير الحدود الدنيا من شروط الحياة، وهي مكان للعيش قد لا يتجاوز خيمة في أغلب الأحيان، والمواد الغذائية والطبية الأساسية، إضافة إلى التعريف بالقوانين المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، «حملة أمة تقرأ» جاءت لتقول إن هناك المزيد مما نستطيع تقديمه، وهو توفير المعرفة للأطفال اللاجئين والفقراء، ومد يد العون لهم لتمكينهم من دخول المستقبل من بوابته الطبيعية. وهذه نقلة نوعية في شكل وقيمة واجبنا الإنساني تجاههم».

فخر

يقول الزرعوني إننا في الهلال الأحمر الإماراتي نشعر بفخر كبير كوننا جزءاً من هذه الحملة وإحدى أدوات تنفيذها، لذا وضعنا كل إمكانات وموارد هيئة الهلال الأحمر ومكاتبها الخارجية لإنجاحها وتنفيذها بأسرع وقت. بحكم قربنا من اللاجئين لمسنا مقدار حاجة الأطفال والشباب للمعرفة والقراءة، فهيئة الهلال الأحمر تعتبر من المنظمات الإنسانية الأكثر حضوراً في شمال العراق ومخيمات اللاجئين في الأردن، لذا بدأنا بعملية توزيع مليون كتاب على اللاجئين في إقليم كردستان العراق، كما يشرف فريق الإغاثة الإماراتي على توزيع مليون كتاب آخر على اللاجئين السوريين في الأردن خلال الأيام المقبلة».

مشاركة

تشارك أبوظبي للإعلام في حملة «أمة تقرأ»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير 5 ملايين كتاب للطلبة المحتاجين في مخيمات اللاجئين وحول العالم الإسلامي، وذلك عبر تغطية وترويج كل الفعاليات المصاحبة للحملة سواء في المدارس أو مراكز التسوق المختلفة.

متابعة محلية وعالمية وأصداء واسعة للحملة

حظيت حملة «أمة تقرأ» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باهتمام كبير ومتابعة واسعة محلياً وعالمياً في وسائل الإعلام التقليدية والرقمية والاجتماعية، ونالت المبادرة الإنسانية الجديدة مساحة بارزة من التغطية الإعلامية في الإعلام الإقليمي والعالمي في أكثر من 20 دولة، خلال الأسبوع الأول على إطلاقها.

وتناقلت وسائل الإعلام أخبار الحملة مشيدةً بالنظرة المختلفة إلى مفهوم العمل الخيري والإنساني واعتناء هذه الحملة بالجانب الفكري والذهني لملايين الأطفال المحرومين في مختلف أنحاء العالم.

العالم الرقمي

وحظيت الحملة الرمضانية بمتابعة واسعة عبر الإنترنت إذ تحدثت عنها أكثر من 1500 مقالة وخبر على المواقع الإلكترونية، وحظي موقع الحملة بعدد كبير من الزيارات. وقال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: «حظيت حملة أمة تقرأ باهتمام غير مسبوق على المستوى الإعلامي، وسلطت العديد من وسائل الإعلام الضوء على الحملة التي تشكل حلقة جديدة في سلسلة المبادرات التي تعود العالم أن يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، كل رمضان لتكون رسالة خير وسلام في شهر رمضان المبارك تجسد قيم ديننا الحنيف وتعاليمه السمحاء، وتؤكد مكانة دولة الإمارات ودورها كمنارة إشعاع في العمل الإنساني والخيري وفي مد يد العون للمحتاجين من كافة شعوب العالم».

مبادئ

وأضاف القرق: «انصب اهتمام العديد من الوسائل الإعلامية على ما تفردت به حملة هذا العام، فإضافة إلى انطلاقها من مبادئ إنسانية وخيرية تلامس اهتمامات العديد من الناس فإنها تميزت بالابتكار إذ تتجاوز التفكير بالاحتياجات المادية الآنية لتخاطب الحاجة الفكرية لملايين الأطفال في المنطقة، وهو ما سيكون له أثر كبير على مستقبلهم ومستقبل بلدانهم».

توزيع كتب على اللاجئين

سلم عـلي الظاهري مدير المخيم الإماراتي الأردني اللاجئين السوريين في المخيم، أمس، عدداً من الكتب مختلفة المضامين وذلك ضمن حملة «أمـة تـقـرأ» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتهدف الحملة إلى توفير 5 ملايين كتاب للطلاب المحتاجين في مخيمات اللاجئين وحول العالم الإسلامي وتشمل توفير مليوني كتاب للأطفال والطلاب في مخيمات اللاجئين.عمان - وام