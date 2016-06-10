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أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "منهاج المسلم وسلوكه فى رمضان"

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أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "منهاج المسلم وسلوكه فى رمضان" أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "منهاج المسلم وسلوكه فى رمضان"
قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إنه تقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "منهاج المسلم وسلوكه فى رمضان".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الأئمة والخطباء يتناولون الموضوع من خلال الحديث عن أن الصيام منحة ربانية وعطية إلهية، وأن الصيام تهذيب للأخلاق وتقويم للسلوك ومن هدى النبى صل الله عليه وسلم فى رمضان وما ينبغى أن يكون عليه المسلم فى رمضان.


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