بالأسماء.. تعرف على أكبر 15 مسجدا معدة للاعتكاف فى رمضان بالشرقية

قال الشيخ مجدى بدران مدير مديرية الأوقاف بالشرقية، إن المديرية نفذت تعليمات الوزارة بتفعيل مشروع "المسجد الجامع" الخاص بالاعتكاف وصلاة التراويح فى مراكز المحافظة، حيث وقع الاختيار على مسجدين فى كل مركز.

وأكد الشيخ مجدى بدران مدير المديرية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم اختيار أفضل الأئمة والخطباء والمساجد الأكبر مساحة والأكثر إقبالاً لتنفيذ المشروع، حيث يتضمن "الجامع" تقديم رسالة الدعوية والتربوية والتثقيفية من خلال خطبة الجمعة والدروس الأسبوعية المتنوعة والندوات والأمسيات الدينية، إلى جانب تخصيص مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وفصل لمحو الأمية بكل مسجد جامع من خلال التعاون مع المعنية، إضافة إلى مقارئ وحلقات القرآن الكريم، وتزويد هذه المساجد إما بمكتبات أو مجموعات من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى القضايا الحديثة والعصرية، وعقد دورات نوعية وتكافل اجتماعى.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم اختيار مسجد الفتح بالزقازيق بإمامة الشيخ عصام الصيفى، ومسجد الزراعة فى الزقازيق، ومسجد الجامع فى قرية بردين بإمامة الدكتور الشيخ عبد الله كامل، ومسجد الرحمن فى كفر أباظة بإمامة الشيخ محمد عبد الوهاب، ومسجد القنايات بإمامة مصطفى محمد كمال، ومسجد النصر بإمامة الشيخ أسامة نبيل، ومسجد الجندى، ومسجد الجامع بالإبراهيمية بإمامة الشيخ عمرو إسماعيل، ومسجد حلمى بإمامة الشيخ طه محمد السيد، ومسجد أبو حمادة بهيها بإمامة الشيخ طه أحمد جلال، ومسجد جمعية المحافظة على القران الكريم بإمامة الشيخ حسن محمد حسن، أولاد صقر والمسجد الكبير بأولاد صقر بإمامة الشيخ أحمد عبد الباقى، ومسجد قرية السعادات، ومسجد حمد لله بركات بالحيسنية بإمامة محمد عبد العال، ومسجد الشهداء بإمامة الشيخ الدكتور محمد عبدالرزاق.

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