أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أغنية " يا ليلة عودي تاني " للكينج محمد منير كان نفسي أغنيها -
تع اشرب شاي - غادة عادل لـ حميد الشاعري ... هتعمل فيلم سينما تاني " نفسي ومنى عيني " -
فيديو| نجم الفريق السابق: لاعبو الزمالك لا يحترمون تاريخ النادي -
الزمالك يواصل السقوط أمام إنبي بثنائية -
شاهد.. انفعال مرتضى منصور بعد هدف إنبي الثاني في الزمالك -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالأسماء.. تعرف على أكبر 15 مسجدا معدة للاعتكاف فى رمضان بالشرقية

Google+ Print
بالأسماء.. تعرف على أكبر 15 مسجدا معدة للاعتكاف فى رمضان بالشرقية بالأسماء.. تعرف على أكبر 15 مسجدا معدة للاعتكاف فى رمضان بالشرقية
قال الشيخ مجدى بدران مدير مديرية الأوقاف بالشرقية، إن المديرية نفذت تعليمات الوزارة بتفعيل مشروع "المسجد الجامع" الخاص بالاعتكاف وصلاة التراويح فى مراكز المحافظة، حيث وقع الاختيار على مسجدين فى كل مركز.

وأكد الشيخ مجدى بدران مدير المديرية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم اختيار أفضل الأئمة والخطباء والمساجد الأكبر مساحة والأكثر إقبالاً لتنفيذ المشروع، حيث يتضمن "الجامع" تقديم رسالة الدعوية والتربوية والتثقيفية من خلال خطبة الجمعة والدروس الأسبوعية المتنوعة والندوات والأمسيات الدينية، إلى جانب تخصيص مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وفصل لمحو الأمية بكل مسجد جامع من خلال التعاون مع المعنية، إضافة إلى مقارئ وحلقات القرآن الكريم، وتزويد هذه المساجد إما بمكتبات أو مجموعات من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى القضايا الحديثة والعصرية، وعقد دورات نوعية وتكافل اجتماعى.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم اختيار مسجد الفتح بالزقازيق بإمامة الشيخ عصام الصيفى، ومسجد الزراعة فى الزقازيق، ومسجد الجامع فى قرية بردين بإمامة الدكتور الشيخ عبد الله كامل، ومسجد الرحمن فى كفر أباظة بإمامة الشيخ محمد عبد الوهاب، ومسجد القنايات بإمامة مصطفى محمد كمال، ومسجد النصر بإمامة الشيخ أسامة نبيل، ومسجد الجندى، ومسجد الجامع بالإبراهيمية بإمامة الشيخ عمرو إسماعيل، ومسجد حلمى بإمامة الشيخ طه محمد السيد، ومسجد أبو حمادة بهيها بإمامة الشيخ طه أحمد جلال، ومسجد جمعية المحافظة على القران الكريم بإمامة الشيخ حسن محمد حسن، أولاد صقر والمسجد الكبير بأولاد صقر بإمامة الشيخ أحمد عبد الباقى، ومسجد قرية السعادات، ومسجد حمد لله بركات بالحيسنية بإمامة محمد عبد العال، ومسجد الشهداء بإمامة الشيخ الدكتور محمد عبدالرزاق.


>مياه الشرقية: الرى والكهرباء سبب تجدد أزمة قطع الماء ‎
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365